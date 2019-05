Hochwasser im Allgäu: Überschwemmung des Alpsees

Durch den andauernden Regen kam es im Allgäu zu Hochwasser. Erste Gewässer liefen über die Ufer, darunter auch der Alpsee bei Immenstadt.

Nicht nur in Vorarlberg sondern auch im benachbarten Allgäu haben Einsatzkräfte gerade mit ungeheuren Wassermassen zu kämpfen. Wie “all-in.de” berichtet , steigt dort der Wasserpegel ungemein an. Auch die ersten überlaufenden Gewässer versetzen Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft.

Alpsee bei Immenstadt übergelaufen

Betroffen ist unter anderem Immenstadt: Am Dienstagmorgen begann der dort in der Nähe liegende Alpsee überzulaufen. Der Wasserpegel erreiche Höhen von bis zu 1,70 Metern. Außerdem mussten in Immenstadt Gleissperren eingeführt werden, was den dortigen Bahnverkehr einschränkt.