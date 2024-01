Hochwasser-Heldin: Teenager rettet Pony ins Wohnzimmer

Lenna, eine 15-jährige TikTokerin aus Niedersachsen, wird zur Heldin, als sie ihr Pony vor dem Hochwasser rettet und es in ihrem Wohnzimmer in Sicherheit bringt.

Inmitten der anhaltend kritischen Hochwasserlage in Teilen Deutschlands zeigt ein junges Mädchen außergewöhnlichen Mut und Einfallsreichtum. Lenna, eine 15-jährige TikTokerin, hat in einer Notaktion ihr geliebtes Pony vor den Fluten gerettet, indem sie es vom überfluteten Stall in das trockene Wohnzimmer ihres Hauses brachte.