Hochwasser-Gefahr und FAQ Bregenzerwald

Sicherheitslandesrat Christian Gantner und FAQ-Bregenzerwald-Mitorganisatorin Aurelia Batlogg-Windhager bei „Vorarlberg LIVE“.

Das Thema Hochwasserschutz ist aktueller denn je. Zwar ist Vorarlberg von den jüngsten Unwettern in Mitteleuropa weitestgehend verschont gebleiben, die aktuellen Bilder von Überschwemmung und Zerstörung in Europa wecken aber Assoziationen. Auch in Vorarlberg traten und treten immer wieder Flüsse über die Ufer. In Deutschland hat eine Debatte über die Rolle des Katastrophenschutzes begonnen. Es sei zu spät und zu wenig gewarnt worden, der Katastrophenschutz sei für künftige Ereignisse schlecht aufgestellt, lauten die Vorwürfe. Doch wie wird im Gefahrenfall in Vorarlberg alarmiert? Dazu Sicherheitslandesrat Christian Gantner ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".