Hochspannung vor Verlosung des großen WIGE-Gewinnspiels

Ein Auto winkt als Hauptpreis des Adventsgewinnspiels der Wirtschaftsgemeinschaft. Die Live-Verlosung am vorletzten Tag des Jahres wird im Internet übertragen.

Seit vielen Jahren bemüht sich die WIGE Montafon als Interessensvertreter von Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gastgebern und Tourismus, der Kaufkraftabwanderung entgegenzuwirken und so die Unternehmen zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. “Jeder Kauf, jeder Auftrag, jede Konsumation in, bzw. an ein Montafoner Unternehmen, bringt Kaufkraft und stärkt mit Ihrem Geld jeden einzelnen Betrieb, welcher wieder in Arbeits- und Ausbildungsplätze investieren und diese sichern kann”, schrieb Unternehmer Reinhard Wachter in einem Beitrag für das Magazin der WIGE Montafon, Ausgabe Februar 2017. Dieses Bewusstsein und dieser Kreislauf müsse immer wieder gestärkt und aufgezeigt werden, ergänzte Wachter.