Hochspannung vor dem großen Derby in Hard

In der Sporthalle am See stehen sich der Meister Hard und Rivale Bregenz gegenüber.

Nachdem sich Bregenz Handball und Alpla HC Hard im Hinspiel der HLA MEISTERLIGA mit einem 26:26 Unentschieden getrennt hatten, wollen nun am kommenden Samstag beide Mannschaften mit einem Sieg die zwei Punkte holen. Alle Vorzeichen sprechen jedenfalls für ein spannendes Match auf Augenhöhe. Die Harder stehen momentan an der 2. Stelle der Liga, Bregenz Handball mit nur einem Punkt weniger direkt hinter dem Lokalrivalen. Beim letzten Spiel in Hard am 3. Dezember 2020 konnte sich die Bregenzer in der Sporthalle am See mit 28:25 durchsetzen.

Trainer Markus Burger: „Endlich wieder einmal ein Derby! Eine sehr gute Ausgangslage für eine spannende Partie, wenn der Zweite gegen den Dritten spielt. Es braucht sicher keine extra Motivation bei uns für dieses Spiel. Nachdem bis auf Goran Aleksic und Christoph Kornexl alle Spieler an Bord sind, wollen wir natürlich auch in Hard Vollgas geben. Wir sollten aber vor allem in der Verteidigung wieder mehr Qualität auf die Platte bringen. Die Harder verfügen über eine starke Angriffsreihe mit sehr viel Erfahrung, das wird ein echter Prüfstein für uns. Wir hoffen natürlich auch auf eine kleine Unterstützung der Fans – aber nach diesen Vorgaben ist es nicht ganz einfach in die Halle zu kommen.“

Kapitän Lukas Frühstück: „Die Vorfreude auf das bevorstehende Derby ist im gesamten Umfeld spürbar groß. In der Hoffnung auf volle Ränge und eine hitzige Stimmung freuen sich Spieler, Trainer und speziell unsere Fans seit Wochen auf den Weihnachtskracher - selbstverständlich unter Einhaltung der Covid-Maßnahmen. Ein Derby lebt von den Emotionen. Es ist schade, dass der Zutritt für das Bregenz Handball Umfeld auf 10 Personen beschränkt wurde. Das bedeutet für uns 60 Minuten alles zu geben, um die zwei Punkte für unsere Fans nach Bregenz mitzunehmen!“

14. Saisonspiel HLA MEISTERLIGA

ALPLA HC Hard vs. Bregenz Handball

Samstag, 18.12.2021, 20.20 Uhr

Sporthalle am See, Hard