Hochspannung im Rennen um die Aufstiegsplätze

SW Bregenz ist in der VN.at-Eliteliga eine Klasse für sich.

SW Bregenz ist in der VN.at-Eliteliga eine Klasse für sich. ©siha

SW Bregenz ist in der VN.at-Eliteliga eine Klasse für sich. ©siha

Fünf Mannschaften aus dem Bezirk Bregenz feierten ihre Herbstmeistertitel.

Bregenz. Mit der neuen Ligaeinteilung im heimischen Fußball ab der Saison 2023/24 ist der Kampf um die begehrten 42 Plätze in der nächsthöheren Leistungsstufe voll entbrannt. Nach der nunmehrigen Winterpause sind zumindest 30 Teams aus dem Bezirk Bregenz im Frühjahr darin involviert.

So steigen aus der jetzigen VN.at-Eliteliga fünf Ländle-Clubs in die dann wieder eingeführte Regionalliga West auf. Aus Bezirkssicht gute Chancen haben der überlegene Herbstmeister SW Bregenz, der allerdings jetzt schon mit Höherem – sprich dem Aufstieg in die 2. Liga – spekuliert, der Intemann FC Lauterach sowie der Zima FC Rotenberg. Auch der FC Brauerei Egg und der Meusburger FC Wolfurt sind noch im Rennen.

Sieben Aufsteiger

In der Vorarlbergliga dürften Halbzeitmeister Holzbau Sohm FC Alberschwende, der SV typico Lochau, die die Tabelle anführen, den Titel unter sich ausmachen. Weil hier gleich sieben Vereine aufsteigen, um die Eliteliga auf 14 Mannschaften aufzustocken, können sich auch noch Hörbranz (3.), Hard (4.), Höchst (7.) und Andelsbuch (8.) Hoffnungen machen. Den derzeit auf Rang fünf liegenden Bizauern verwehrt der Fußballverband aufgrund der Platzgröße den Aufstieg.

Um die fünf „Plätze an der Sonne“ in der Landesliga mischen die Wälderteams aus Riefensberg (2.), Schwarzenberg (5.) und Sulzberg (6.) ebenfalls mit. Die 1. Landesklasse führt der FC Viktoria Bregenz an, mit Langen (4.), Doren (6.) und Rotenberg 1b (8.) schielen noch drei weitere Mannschaften aus dem Bezirk auf einen der fünf Aufstiegsplätze.

Knappe Abstände

Eng zu und her geht es in der 2. Landesklasse. Mit dem Winterkönig FC Raiffeisen Au, dem Intemann FC Lauterach 1b, den SW Bregenz Juniors sowie der SPG Egg/Andelsbuch 1b liegen gleich vier Bezirksteam an der Tabellenspitze. Sogar Krumbach (8.), Alberschwende 1b (10.) und die SPG Schwarzach/Wolfurt 1b (11.) sind mit Platz fünf noch auf Tuchfühlung.

In der 3. Landesklasse befinden sich Höchst 1b und Hard 1b ebenso im Spitzenfeld, wie Gaißau 1b und Lochau 1b eine Leistungsstufe darunter. Den Herbstmeistertitel in der 5. Landesklasse Unterland durfte die SPG Egg/Andelsbuch 1c feiern. Schwarzenberg 1b überwintert mit einem Punkt Rückstand auf Rang zwei.