Hochmoderner Trainingscampus für den FC

Der FC Lustenau erhält am Wiesenrain ein Sportgebäude, das allen Anforderungen gerecht wird.

Lustenau „Am meisten freuen wir uns auf schimmelfreie Nasszonen“, sagt Philipp Hagspiel, Trainer der Kampfmannschaft. Die Duschen seien nicht mehr zumutbar, so der Trainer, der Schimmel stark verbreitet. Mit der neuen Sportanlage am Wiesenrain erhält der FC einen hochmodernen Trainingscampus, den die Spieler in vielerlei Hinsicht nutzen werden. Im Sommer 2023 soll das Projekt fertiggestellt sein. Wie in der vergangenen Gemeindevertretungssitzung beschlossen, erfolgt nun die Umsetzung.