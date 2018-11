Hochmoderne Zentrale

Nach nur siebenmonatiger Bauzeit ist das neue Raiffeisenhaus in Nenzing fertig

Dieser Samstag, 1. Dezember, ist für die Raiffeisenbank im Walgau ein Feiertag: Mit einem Tag der offenen Tür von 11 bis 14 Uhr wird die Wiedereröffnung der Bankenzentrale in der Bahnhofstraße gefeiert. Nach nur sieben Monaten Bauzeit sind der Umbau und die Aufstockung des Gebäudes abgeschlossen. Dies sei auch ein starker Leistungsbeweis der regionalen Handwerker und Bauunternehmer aus der Region, so das Lob der Bankenleitung mit Christian Fiel, Klaus Kessler und Markus Prünster an der Spitze an die heimischen Unternehmer. Rund 50 Mitarbeiter finden in der Banken-Zentrale künftig ihren Arbeitsplatz. „Unser Neubau ist ein klares Bekenntnis zum Standort Walgau und eine Investition in die Zukunft“, so der Vorstand unisono. Nötig geworden sei der Umbau einerseits durch die Verschmelzung zur Raiffeisenbank im Walgau, zudem habe das alte Bankgebäude den ökologischen Anforderungen an ein modernes Gebäude nicht mehr entsprochen.