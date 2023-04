"Hochleistung ist zu Statussymbol geworden"

Margrit Stamm über Folgen der Hochleistungsgesellschaft auf das Bildungssystem.

Die Professorin für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Schweizer Universität Fribourg gründete und führt bis heute das Forschungsinstitut Swiss Education in Aarau. Stamm ist preisgekrönte Expertin und Beraterin, sie referiert auf Basis empirischer Studien am Mittwochabend ab 20 Uhr im Vorarlberger Kinderdorf (Kronhalde) über die neue Definition der Elternrolle und warum Familie nur gemeinsam gelingen kann. Zuvor sprach die

Leiterin des Forschungsinstituts Swiss Education in "Vorarlberg LIVE" über Bildungsangst, Rollenbilder, lauernde Gefahren und mögliche Auswege.