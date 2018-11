Hochklassiges Remis in Neapel - Atletico gelingt Revanche

SSC Neapel und Paris SG trennten sich nach hochklassigen 94 Minuten mit einem 1:1-Remis. Dortmund verliert bei Atletico mit 2:0. Der FC Barcelona steht nach dem 1:1 bei Inter Mailand fast sicher im Achtelfinale.

Am vierten Spieltag der Champions League kam es gleich zu mehreren hochkarätigen Duellen. So war Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund nach dem klaren 0:4 im Hinspiel auf Revanche aus. Zudem empfing Inter Mailand den FC Barcelona, der weiterhin ohne den verletzten Messi agieren musste. Und Paris SG stand bei SSC Neapel nach dem 2:2 in Paris bereits stark unter Druck.

Hochspannung in Gruppe C Im Duell zwischen SSC Neapel und Paris SG zeigten sich die Gäste im Gegensatz zum 2:2 im ersten Duell deutlich verbessert und versuchten das Spiel von Beginn zu kontrollieren. Die Italiener standen defensiv aber gewohnt sicher und ließen Neymar, Mbappé und Co. nur selten wirklich gefährlich vor das eigene Tor. Auf der anderen Seite sorgte vor allem Insigne immer wieder für Gefahr. Als alles schon auf ein 0:0 zur Pause hindeutete, sorgte Bernat nach schöner Mbappé-Vorarbeit doch noch für das 0:1.

Nach der Pause zündete Neapel von Beginn weg ein Fußball-Feuerwerk ab. Nach vielen vergebenen Chancen brachten Silva und Buffon Callejon in der 61. Minute im Strafraum zu Fall. Diese Chance ließ sich Insigne nicht entgehen und sorgte per Elfmeter für das verdiente 1:1. Nach diesem Treffer zogen sich die Hausherren wieder zurück und überließen Paris das Spiel. In der 72. Minute gab es den nächsten Aufreger: nach einem Foul an Bernat hätte es durchaus Elfmeter für die Gäste geben können oder sogar müssen. In der restlichen Spielzeit übernahm Paris wieder das Kommando, kam jedoch nur selten gefährlich vor das Tor. So endete das Spiel am Ende mit einem gerechten 1:1.

Belgrad schafft Sensation Im zweiten Duell der Gruppe C zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Liverpool sorgten die Hausherren für die Überraschung des Spieltages. In einer überzeugenden ersten Halbzeit gegen enttäuschende Engländer sorgte Pavkov mit einem Doppelschlag (22./29.) für eine verdiente 2:0-Führung. In der zweiten Halbzeit verteidigte Roter Stern bärenstark und brachte den verdienten Sieg ohne größere Probleme nach Hause. Liverpool verpasste es durch diese Niederlage sich vor den Duellen gegen Paris und Neapel in eine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg zu bringen.

In der Tabelle der Gruppe C führt Liverpool zwei Spieltage vor Schluss dennoch weiterhin mit 6 Punkten vor Neapel (6), Paris (5) und den überraschend starken Belgradern (4).

Tottenham mit Last Minute Sieg Im Duell zwischen Tottenham und Eindhoven erwischten die Gäste aus den Niederlanden den besseren Start und gingen bereits nach zwei Minuten durch De Jong mit 0:1 in Front. In weiterer Folge waren die Hausherren das deutlich bessere Team, konnten Eindhoven-Schlussmann Zoet aber trotz mehrerer guter Möglichkeiten nicht überwinden. Auch in der zweiten Halbzeit tat sich Tottenham lange Zeit schwer – so dauerte es bis zur 77. Minute, als Kane die Hausherren mit dem 1:1 erlöste. Tottenham wollte nun mehr und wurde für den Einsatz belohnt – wenn auch etwas glücklich: ein Kane Kopfball wurde gleich doppelt abgefälscht und wurde am Ende von Sainsbury zum 2:1 ins eigene Tor abgelenkt. Durch diesen späten Sieg bleiben die Spurs im Rennen um den Achtelfinal-Einzug.

Im zweiten Duell der Gruppe B übernahm der FC Barcelona in Mailand von Beginn weg das Kommando über die Partie, schaffte es ohne den verletzen Messi jedoch nicht, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. In der 84. Minute gelang den überlegenen Katalanen doch noch das 1:0. Nach schöner Coutinho-Vorarbeit sorgte Malcom mit seiner ersten Ballberührung in seiner ersten CL-Partie für die verdiente Führung. Kurz vor Spielende sorgte Icardi mit seinem Treffer aber für das doch etwas glückliche 1:1. Barca befindet sich dennoch auf bestem Wege in Richtung Achtelfinale.

Atletico mit Revanche gegen Dortmund Nach dem überragenden 4:0-Sieg im Heimspiel gegen Atletico war aus Sicht der Madrilenen heute Revanche angesagt. Die Gäste aus Dortmund präsentierten sich aber von Beginn weg erneut sehr gut organisiert und hatten das Spiel mit viel Ballbesitz über weite Strecken im Griff. In der 33. Minute gelang den Hausherren etwas aus dem Nichts durch Saul Niguez dann das 1:0 – Akanji konnte den Ball nur noch ins eigene Tor klären. Nach diesem Treffer hatten die Dortmunder Glück gegen die nun sehr druckvoll agierenden Rojiblancos nicht weitere Treffer zu kassieren. In der zweiten Halbzeit schafften es die Dortmunder nicht, der Partie nochmal die entscheidende Wende zu geben – im Gegenteil: Griezmann sorgte mit seinem Treffer nach einem Konter in der 80. Minute für den 2:0-Endstand.

Im zweiten Duell der Gruppe A setzte sich Brügge bereits am frühen Abend gegen AS Monaco klar mit 4:0 durch. Die Treffer erzielten Vanaken (12. und 17./E.) sowie Wesley (34.) und Vormer (85.). In der Tabelle stehen sowohl Dortmund, als auch Atletico mit jeweils 9 Punkten bereits vor dem Einzug in das Achtelfinale.