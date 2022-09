Hochkarätiges Herbstprogramm im Freudenhaus Lustenau

Das Musik- und Theaterzelt Freudenhaus im Millennium Park Lustenau startet in die Herbst-Saison.

Gestartet wird am Freitag, 16. September, mit einem Ausnahmemusiker aus Israel – Adam Ben Ezra – „der uns mit seinem Kontrabass und anderen Instrumenten verzaubern wird“, so Zöhrer. Der Abend mit Elena Uhlig & Fritz Karl ist bereits restlos ausverkauft, wer aber zwei Tage später, am 23. September sein Tanzbein zum Sound der Monroes schwingen möchte, hat Glück – Tickets sind nach wie vor bei allen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mit dem 1. Oktober beginnen drei Wochen voller Zirkus-Spektakel. Von 1.-5. Oktober ist das Momentlabor mit erstklassiger Akrobatik und Livemusik zu Gast. Von 8.-9. Oktober gehört die Bühne den Stars von orgen, die Zirkushalle Dornbirn präsentiert mit ihrem Jugend-Ensemble das Stück “Nachts in der Stadt”. Und am 14. und 15. Oktober erlebt das Publikum die Evolution des menschlichen Ganges, Jonglage und Livemusik bei “Runners” der Kompanie Hippana.Maleta.

Am 19. Oktober begrüßt das Freudenhaus-Team Michael Buchinger mit “Ein bisschen Hass muss sein” zu seiner Vorarlbergpremiere in Lustenaus Kulturstätte. Kabarett gibt es auch am 27. Oktober von Markus Linder sowie einen musikalischen Abend mit Marie Spaemann & Christian Bakanic am 28. Oktober.