Hochgenuss mit dem tiefen Blech

Schüler der Musikschulklasse von Thomas Witwer begeisterten in der Pfarrkirche Göfis

Ein Schwerpunkt des Abends lag auf Kammermusik. „Alle Musikschüler sollten einmal in kammermusikalischen Besetzungen spielen, da sie hiervon sehr profitieren“, so Witwer. Ein Posaunenquartett mit Amrei Reisch, Peter Damai, Stefan Rüdisser und Thomas Witwer ließ auch „Yesterday“ von den Beatles in tiefem Blech erschallen. Ein Tubaquartett mit Leo Summer, Michael Rüdisser, Anton Brunold und Thomas Witwer gab „The Time of my Life“ aus dem Soundtrack zum Film „Dirty Dancing“ zum Besten, und auf besonders gefühlvolle Weise wurde der Klassiker „Greensleeves“ vorgetragen.