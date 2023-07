„hochgenuss“ - alpine Kulinarik am Silvrettastausee

Am 15. Und 16. Juli wird der Silvrettastausee auf 2030 Metern zur spektakulären Kulisse für Österreichs höchsten Streetfoodmarkt. Unter dem Titel „hochgenuss“ sorgen das Montafoner Sushistartup „muntafunersushi“ und „Golm Silvretta Lünersee Tourismus“ für besondere Genussmomente.

Die eindrucksvolle Bergkulisse rund um den Silvrettastausee dient am 15. Und 16. Juli als Schauplatz für Österreichs höchsten Streetfoodmarkt. In Kooperation mit „Golm Silvretta Lünersee Tourismus“ lädt das Montafoner Startup „muntafunersushi“ alle Genussliebhaber*innen zu einem noch nie dagewesenen Kulinarikfestival auf 2030 Metern Höhe ein. Lokale Aussteller*innen bieten ausgewählte Köstlichkeiten aus regionalen Zutaten an. Neben den Veranstaltern werden unter anderem das Löwenhotel Schruns, das Hotel Alpenrose Schruns, Amrei Suites, Pizza Herbert und Linda’s Ice Cream die Besucher*innen mit handverlesenen Gerichten verwöhnen. Der Preis liegt dabei bei 5 Euro pro Speise und die Portionsgrößen sind so angepasst, dass jede*r Teilnehmer*in sich durch das vielfältige Sortiment probieren kann. Für Getränke sorgen Frastanzer und VO ÜS. Um dem Event einen stimmungsvollen Rahmen zu verpassen, wird außerdem DJ Nixowacht an beiden Tagen für den passenden Sound sorgen.