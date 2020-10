Hochbehälter wieder auf neuestem Stand

Beim Hochbehälter Burgfeld erfolgte in den letzten Monaten eine Generalsanierung.

Weiler. Wie schon in den letzten Jahren gehört die Wasserversorgung in der Gemeinde auch im laufenden Jahr zu den großen Investitionen. In diesem Zusammenhang und um weiterhin die Wasserversorgung in der Gemeinde garantieren zu können, war die Sanierung im Burgfeld unumgänglich.