Hochalpines in künstlerischer Form

Insgesamt 9 Künstler präsentieren Werke aus dem SilvrettAtelier im Kunstforum

Seit 25 Jahren ist das Kunstforum Montafon ein Garant für hochkarätige Ausstellungen in Sachen Kunst und Performance. So zeigte am vergangenen Freitag die Vernissage „SilvrettAtelier Montafon 2020“ einmal mehr die Vielschichtigkeit der Berge und der Kunst. Ein Jahr nach dem hochalpinen Kunstsymposium „SilvrettAtelier Montafon 2020“ kehrt eine Auswahl der dort entstandenen Werke ins Tal zurück. Dabei ist eine spannende Mischung unterschiedlicher Ausdrucksformen und Themen, denen sich die neun internationalen Künstler letztes Jahr gewidmet haben. im vergangenen Jahr verwandelte sich Bergrestaurant Nova Stoba, neben der Bergstation der Versettla Bahn, auf über 2.000 Metern Seehöhe für zwei Wochen in das Basislager der Kunstschaffenden des SilvrettAtelier Montafon.

Auseinandersetzung

So setzte sich jeder in seiner Art mit den alpinen Gegebenheiten vor Ort auseinander und kreierte beeindruckende Kunstwerke. „Die Ausstellung des SilvrettAtelier Montafon wurde bewusst erst für 2021 geplant, um den Künstlerinnen und Künstlern den Druck zu nehmen, nach zwei Wochen fertige Werke zu präsentieren. Nun ist es an der Zeit, dass die entstandenen Kunstwerke nicht nur im Hochgebirge bestaunt werden können, sondern auch direkt im Tal. Es hat sich in diesen 22 Jahren noch nie etwas wiederholt. Es gibt so viele unterschiedliche Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten“, erzählt Roland Haas, der künstlerische Leiter des Kunstforum Montafon in seiner Vernissagerede. Neben den Mikro- und Makroansichten des Künstlerduos Payer und Gabriel sticht auch sofort der Keramikberg von Markus Hiesleitner interessierten Besuchern ins Auge. Doch auch Videoinstallationen oder die Landschaftsfoto-Installation von Sabine Marte bieten einen Erlebnisfaktor.

Moderner Alpinismus