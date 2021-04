Hoch hinaus bei Camping und Waldbad

Modernisierung der Hochbauten und Erweiterung des Campingplatzes.

GISINGEN 83.000 Badegäste haben das Waldbad in Gisingen im Vorjahr besucht, das angrenzende Waldcamping konnte eine Auslastung von 88,5 Prozent verzeichnen – trotz der coronabedingten Einschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen. Das beweist: Beide Einrichtungen sind sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubsgästen beliebt. Nachdem die Gebäude beider Anlagen in die Jahre gekommen sind und nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen, fasste die Feldkircher Stadtvertreung im Oktober 2019 den Grundsatzbeschluss, die Hochbauten im Waldbad und im Waldcamping Feldkirch zu erneuern. Konkret sollen die vorhandenen Hochbauten abgetragen und an dieser Stelle Neubauten errichtet werden. Im Zuge dieser Maßnahmen wird gleichzeitig auch der Campingplatz erweitert.