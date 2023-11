Hobbytaucher finden riesigen Münz-Schatz vor Sardinien

Dieser Tauchgang endet mit einem spektakulären Fund. Forscher suchen jetzt nach einem möglichen Schiffswrack.

Hobbytaucher machten Anfang November vor der Küste Sardiniens nahe Arzachena eine erstaunliche Entdeckung aus dem 4. Jahrhundert. Die Taucher entdeckten Metallstücke am Meeresgrund. Fachleute wurden am nächsten Tag darauf aufmerksam und begaben sich an dieselbe Stelle. Dort fanden diese eine Menge an antiken römischen Bronzemünzen. Die Gesamtanzahl der gefundenen Münzen, basierend auf deren Gewicht, schätzen die Forscher auf 30.000 bis 50.000 Stück.