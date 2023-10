Horror-Unfall auf Sardinien: Mit Ferrari in Camper gekracht - Unternehmerpaar stirbt

Am Montagvormittag ereignete sich auf Sardinien ein tragischer Verkehrsunfall, der das Leben von zwei Schweizer Urlaubern forderte und mehrere Luxusautos in Flammen aufgehen ließ.

Die Kollision ereignete sich während eines Überholmanövers auf der Staatsstrasse 195 in der Nähe von San Giovanni Suergiu. Ein Schweizer Ehepaar, beide im Alter von 63 und 67 Jahren, war in einem Ferrari unterwegs und stieß mit einem entgegenkommenden Camper zusammen, der von einem südtirolerischen Ehepaar (61 und 62 Jahre alt) aus Wolkenstein im Grödnertal gesteuert wurde.

Die Folgen der Kollision

Glück für die Beteiligten

all

all

self

self

Lamborghini ebenfalls in den Unfall verwickelt

Laut Medienberichte zog der Unfall weitere Luxusautos in Mitleidenschaft. Ein Lamborghini, der hinter dem Ferrari fuhr, geriet ebenfalls von der Straße ab. Die Insassen hatten Glück im Unglück. Sie erlitten keine schweren Verletzungen.

Die Hintergründe der Reise und des Unfalls

Es stellte sich heraus, dass der Ferrari gemietet worden war, um an der "Sardinia Supercar Experience" teilzunehmen. Bei diesem Event handelt es sich um ein Treffen von Luxus- und Sportauto-Enthusiasten, bei dem die Teilnehmer Sardinien in Ferraris und Lamborghinis erkunden.

Die Teilnehmer der "Sardinia Supercar Experience" hatten ihre Reise in der Stadt Teulada begonnen und planten, die Küste von Iglesias zu erkunden, um in Masua eine Mittagspause einzulegen. Für die Nacht war eine Unterkunft in Mores vorgesehen.