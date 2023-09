Hobby-Cup-Meister wurde gekürt

Am Wochenende erspielte sich der beste Hobbyfußballverein den Siegertitel des Hobby-Cups.

Dornbirn Neun Hobbymannschaften aus Dornbirn, Hohenems und Schwarzach kämpften während des gesamten Jahres um den Titel des Hobbyfußball-Cups, der vergangenes Wochenende im Finale gipfelte. Beim Fußballplatz des Dornbirner Vereins FC Bürglegasse wurde am Samstag das Finalspiel ausgetragen und um die Plätze eins bis vier gespielt. Am Ende konnte die Kampfmannschaft des FC Bürglegasse den Cup-Sieg für sich entscheiden. Die Freude bei den Siegern war groß.

„Wir haben an unsere Mannschaft geglaubt und deshalb schon im Vorfeld Meister-T-Shirts produzieren lassen. Die Überraschung bei den Spielern war groß, als sie bei der Verkündung des Sieges, die T-Shirts von uns überreicht bekommen haben“, so Hilbe. Auf Platz zwei folgte der SV Heinzenbeer, gefolgt vom FC Carinthia und dem AC Milwaukee Hohenems.

Es war eine große Feier für alle Hobbyfußball-Fans, die der FC Bürglegasse am Samstag aufzog. Nicht nur die Erwachsenen wurden von den Gastgebern umsorgt. Auch an die kleinen Fans wurde gedacht. Sie konnten sich im überdimensionalen Fußballdarts üben, Stelzenlaufen und an Spielstationen verweilen. Die Freude über den Sieg beim FC Bürglegasse dauerte das ganze Wochenende an. Am Sonntag fuhren die frisch gekürten Hobby-Cup-Meister mit einer Kutsche am Traktor durch ihr Viertel und präsentierten sich als neue Meister 2023. Der Präsident des Vereins war da selbstverständlich auch dabei und zeigte sich stolz mit den frisch gekürten Siegern. bvs