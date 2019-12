Ho, ho, ho in die Stadthalle kam der Nikolo

Der Nachwuchs vom RHC Dornbirn freute sich über besonderen Besuch.

Dornbirn. Wie jedes Jahr schaute der Nikolaus mit seinem Gefährten Knecht Ruprecht beim Nachwuchstraining des Rollhockey Club Dornbirn vorbei. Was er da zu sehen bekam, machte dem guten Mann mit dem Rauschebart große Freude. Zahlreiche kleine Rollhockey-Cracks empfingen ihn ganz herzlich in der Stadthalle. Nachdem die Kinder alle in der Mitte der Halle Platz genommen hatten, erzählte der Heilige Nikolaus aus seinem Leben und von den vielen armen Menschen, denen er geholfen hat. Gebannt lauschte der Nachwuchs der Geschichte. Mit im Gepäck hatte der Nikolaus aber auch viel Lob für die Trainer beim RHC Dornbirn, die für ihren großen Einsatz gewürdigt wurden und für alle Nachwuchsspieler, die den Geist des Sportes auch leben. „Nicht immer steht das Siegen im Vordergrund. Zusammenhalt und Kameradschaft sind genauso wichtig“, gab er den Kleinen mit auf den Weg.