HNO: Der beliebteste Arzt im Bezirk Bregenz

Top HNO-Ärzte im Bezirk Bregenz: Experten für Hals, Nase und Ohren, die von den Patienten besonders geschätzt werden.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die beliebtesten und am besten bewerteten HNO-Ärzte in Bregenz vor, die sich durch ihre Fachkompetenz, freundlichen Praxisteams und herausragenden Leistungen auszeichnen. Erfahren Sie, welche Ärzte besonders hervorstechen und welche positiven Erfahrungen Patienten mit ihnen gemacht haben, um bei Ihrer nächsten HNO-Behandlung bestens informiert und gut aufgehoben zu sein.

Dr. Joachim Kronberger (alle Kassen): Ein HNO-Arzt, der bei Patienten hoch im Kurs steht

Dr. Joachim Kronberger ist ein erfahrener Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, der seine Praxis in der Arlbergstraße 119/Top 12, 6900 Bregenz betreibt. In dieser Praxis (alle Kassen) werden Patienten jeden Alters mit verschiedenen HNO-Beschwerden behandelt. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Montag, wobei am Freitag, Samstag und Sonntag geschlossen ist. Dr. Joachim Kronberger hat auf Google mit 4,3 von 5 Sternen die höchste Bewertung erhalten und er ist damit der beliebteste HNO-Arzt im Bezirk Bregenz.

Leistungen der Praxis: Die Praxis bietet eine umfassende Betreuung in den Bereichen Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an. Dazu zählen unter anderem die Behandlung von Mittelohrentzündungen, Ohrenschmerzen, Hörstörungen, Schnarchtherapie, Nasennebenhöhlenentzündungen und Allergien. Dr. Kronberger legt großen Wert auf eine genaue Diagnose und individuelle Therapiepläne für seine Patienten.

Was Patienten schätzen: Die Patienten schätzen besonders die Kompetenz und Freundlichkeit von Dr. Kronberger und seinem Team. Viele betonen, wie gut er auf ihre Bedürfnisse eingeht und sich ausreichend Zeit für die Untersuchung und Beratung nimmt. Die Praxisorganisation und Terminvergabe werden ebenfalls gelobt, sodass die Wartezeiten in der Praxis meistens kurz sind. Einige Patienten berichten von positiven Erfahrungen, nachdem sie zuvor bei anderen HNO-Ärzten nicht erfolgreich behandelt wurden. Auch der freundliche Umgang mit Kindern wird von den Patienten sehr geschätzt. Und zudem stehen bei der Praxis auch Parkplätze zur Verfügung und eine Bus-Station befindet sich ebenfalls nicht sehr weit entfernt.

Was Patienten kritisieren: Aus den vorliegenden Bewertungen geht hervor, dass es kaum Kritikpunkte bezüglich Dr. Kronberger und seiner Praxis gibt. Nur ein offensichtlich verstimmter User gab eine schlechte Bewertung ab, bei insgeamt 33 Rezensionen. Die Patienten sind insgesamt sehr zufrieden mit der Behandlung und dem Service zu sein.

Dr. Georg Hollenstein (Wahlarzt)

4,2 von 5 Sternen

Dr. Georg Hollenstein ist ein angesehener Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, der seine Praxis in der Gerberstraße 4, 6900 Bregenz betreibt. Er ist für seine ausgezeichneten Fähigkeiten als Operateur sowie für seinen engagierten und amüsanten Umgang mit seinen Patienten bekannt. Dafür hat er in den Google-Bewertungen 4,2 von 5 Sternen erhalten.

Leistungen der Praxis: Die Wahlarzt-Praxis von Dr. Georg Hollenstein bietet eine umfangreiche Versorgung in den Bereichen Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an. Dazu gehören unter anderem die Diagnose und Behandlung von Hörstörungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Schnarchtherapie, Allergien und weiteren HNO-Beschwerden. Dr. Hollenstein ist zudem ein erfahrener Operateur, der beispielsweise Septumplastiken durchführt.

Was Patienten schätzen: Die Patienten schätzen besonders die Kompetenz und den humorvollen Umgang des Arztes. Er wird als sehr bemüht und engagiert beschrieben, was bei seinen Patienten gut ankommt. Zudem wird seine hervorragende Arbeit als Operateur betont. Das Praxisteam wird als freundlich und professionell bezeichnet. Darüber hinaus wird erwähnt, dass Dr. Hollenstein trotz der hohen Anzahl von Patienten Termine von früh bis spät vergibt, um möglichst vielen Patienten gerecht zu werden.

Was Patienten kritisieren: In den vorliegenden Bewertungen gibt es keine deutlichen Kritikpunkte an Dr. Hollenstein oder seiner Praxis. Nur in einer Bewertung werden die Kosten kritisiert. Hier gilt es aber zu beachten, dass es sich bei Dr. Hollenstein um einen Wahlarzt handelt. Die Patienten scheinen insgesamt zufrieden mit der Behandlung und dem Service zu sein.

HNO Praxis - Dr. Summesberger (alle Kassen und Privat)

Die HNO Praxis von Dr. René Summesberger befindet sich in der Belruptstraße 25/1.Stock, 6900 Bregenz und ist an Werktagen geöffnet, außer dienstags und samstags. Mit einer Bewertung von 4,2 von 5 Sternen auf Google zeichnet sich die Praxis durch ihre freundlichen Mitarbeiter und den einfühlsamen Arzt aus.

Leistungen der Praxis: Die HNO Praxis von Dr. Summesberger bietet eine umfassende Versorgung in den Bereichen Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Dazu zählen die Diagnose und Behandlung von Hörstörungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Allergien und weiteren HNO-Beschwerden. Zudem liegt ein weiterer medizinischer Schwerpunkt im Berich "Kindliche Hör- und Sprachabklärung", Tinnitus sowie der Überprüfung der Tauchtauglichkeit. Die Praxis ist bemüht, Patienten in akuten Fällen kurzfristige Termine anzubieten.

Was Patienten schätzen: Die Patienten loben das freundliche Personal, das geduldig und hilfsbereit ist, auch wenn die Praxis sehr voll ist. Dr. René Summesberger wird als einfühlsam und geduldig beschrieben, insbesondere im Umgang mit Kindern. Viele Patienten betonen, dass sie sich in der Praxis gut aufgehoben fühlen und schätzen die schnelle und kompetente Hilfe. Zudem wird hervorgehoben, dass Dr. Summesberger sich viel Zeit für die Untersuchungen nimmt.

Was Patienten kritisieren: Einige Patienten berichten von langen Wartezeiten, insbesondere bei Schmerzen. Es wird jedoch angemerkt, dass die Praxis bemüht ist, in solchen Fällen trotzdem schnell zu helfen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Erreichbarkeit der Praxis per Telefon. Einige Patienten hatten Schwierigkeiten, jemanden zu erreichen, um einen Termin zu vereinbaren. Dr. René Summesberger und sein Team sind jedoch bemüht, auf die Kritik einzugehen und die Kommunikation mit den Patienten zu verbessern.

