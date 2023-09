HLA Meisterliga und Neues aus Schruns

Marko Tanasković (Cheftrainer Bregenz Handball), Ralf Patrick Häusle (Kapitän Bregenz Handball) und Jürgen Kuster (Bürgermeister Schruns) sind am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Die HLA MEISTERLIGA 2023/24 steht in den Startlöchern. Nach einem aufregenden HLA SUPERCUP startet für die Vorarlberger die Saison mit einem vielversprechenden Duell: Am 2. September 2023 trifft Bregenz Handball auf den SC kelag Ferlach. Die Handball-Arena Rieden Vorkloster wird am 2. September 2023 um 18:30 Uhr Schauplatz dieses Duells sein.

Am Freitag ist Bürgermeister Jürgen Kuster zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". Im Gespräch geht es um öffentliche Bürgerbeteiligungs-Workshops zum regREK Montafon sowie die Umfahrung Lorüns. Eine Studie zum Bahnausbau, die die Zugverbindungen in Vorarlberg verbessern soll, wird ebenfalls besprochen. Es werden Einblicke in geplante Entwicklungen und Verbesserungen in der Gemeinde gegeben. Darüber hinaus werden lokale Bildungseinrichtungen wie die neue Volksschule sowie kulturelle Einrichtungen wie das SiMotel Zamang und die Kulturbühne behandelt.