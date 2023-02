Hitzige Partie beim Leader endet mit Niederlage

Der RHC Dornbirn verliert beim Auswärtsspiel gegen den SC Thunerstern.

Dornbirn. Wieder verfuhren die Dornbirner Rollhockey-Cracks am Wochenende leere Kilometer. Beim RHC Dornbirn fehlte an der Bande der gesperrte Trainer Francesco Dolce, dieser fieberte von der Tribüne aus mit. Lange zirkelte der Ball von der einen Reihe in die andere mit abwechselndem Ballbesitz. Es dauerte über eine Viertelstunde, bis in der Mur-Halle der Torreigen eröffnet wurde. Ein Penalty war ausschlaggebend für den ersten Treffer des Abends, der durch Schädeli im Nachsetzen erzielt wurde. Mit diesem einzigen Treffer der Hausherren ging es für beide Mannschaften zum Pausentee in die Kabinen.

Brisante Szenen

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit erzeugten die Messestädter Druck auf das Thuner Gehäuse und wurden belohnt, Mostögl egalisierte zum 1:1 Ausgleich. Die blaue Karte durch Gomez del Torno kam zur falschen Zeit, Rettenmund versenkte in Überzahl und brachte die Sterne wieder in Front. Eine 3:1 Führung nach wenigen Minuten versetzte die Dornbirner dann in Zugzwang. Nach dem Gegentreffer nahmen Brunner & Co ein Timeout, die Antwort folgte postwendend nur 33 Sekunden später durch Lestorto. Doch anstatt des Ausgleiches stellte Schober den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Der Spielverlauf gestaltete sich immer hektischer und emotionsgeladener. Es wurden die letzten drei Spielminuten angekündigt, von der Anzeigentafel leuchteten jeweils neun Teamfouls auf, da brannten bei einer Unterbrechung dem mehrfachen Wiederholungstäter Flavio Silva die Sicherungen durch. Hinter dem Rücken der Schiedsrichter streckte dieser dem heranfahrenden Mostögl mit ausgestrecktem Arm und einem Schlag ins Gesicht nieder. Eine Tätigkeit, die vom Verband wohl nicht ungeahndet bleiben wird, jedenfalls wurde seitens des RHC Dornbirn ein Protest eingelegt. Das Spiel wurde fortgesetzt und Dornbirn kassierte prompt den fünften Treffer. Nach einer schönen Vorlage von Kapitän Brunner gelang Jochum zwar noch der Anschlusstreffer, aber die Schlussoffensive blieb unbelohnt und die Partie endete mit 5:3 für die Gastgeber.