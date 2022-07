Hitze: Fläche so groß wie Vorarlberg ist in Österreich bereits versiegelt

Die massive Verbauung mit einer "Versiegelung" von Böden durch Asphalt und Beton verschärfe die Hitze, kritisiert der VCÖ. Asphalt heize sich in der Sonne auf über 60 Grad auf.

VCÖ-Hitzekarte zeigt Brennpunkte in Vorarlberg

Auf der VCÖ-Hitzekarte kann jeder Nutzer in Österreich eintragen, wo es im öffentlichen Straßenraum zu heiß wird. Auch Positiv-Beispiele können eingezeichnet werden. In Vorarlberg gibt es bereits zahlreiche Einträge, so wurden mehrere öffentliche Plätze in Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Feldkirch und Rankweil mit "Hier ist es richtig heiß" markiert. In Dornbirn werden beispielsweise Marktplatz und Rathausplatz erwähnt, in Lustenau die neue Begegnungszone. In Rankweil wurden Marktplatz und Bahnhofstraße markiert. Positiv erwähnt wird in Feldkirch das neue Stadtquartier Bahnhof-City, der neue Brunnen verschaffe etwas Abkühlung.