Hitze auch für Obdachlose eine große Herausforderung

Die ungebrochene Hitzewelle stellt für eine Bevölkerungsgruppe eine besondere Herausforderung dar: Wiens Obdachlose müssen derzeit durch die hohen Temperaturen mit zusätzlichen Strapazen kämpfen. Sie tragen oft zu warme Kleidung, haben schwer Zugang zu gekühlten Räumen und unterschätzen mitunter die Gefahr langer Aufenthalte in der prallen Sonne. Sozialarbeiter helfen mit speziellen Maßnahmen.

“Obdachlosigkeit bedeutet generell Stress an 365 Tagen im Jahr”, betont Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner im APA-Gespräch. Wetterextreme würden die Situation aber noch zusätzlich verschärfen. Sozialarbeiter der Caritas-Einrichtung “Gruft” seien derzeit drei Mal pro Woche an Abenden und nachts und zwei Mal in der Woche untertags unterwegs. “Wir weisen die Betroffenen darauf hin, genug Wasser zu trinken und Schattenplätze aufzusuchen”, so Schwertner.