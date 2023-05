Hitler-Rede statt Durchsagen in ÖBB-Zug abgespielt

Verstörende Durchsagen sind am Sonntag in einem ÖBB-Railjet abgespielt worden.

Zwei Verdächtige ausgeforscht

Laut ÖBB wurden zwei Personen angezeigt. Sie waren via Videoauswertung ausgeforscht worden. Die Einspielungen erfolgten laut Bahn direkt im Zug über die Sprechstellen.

Zahlreiche "Ohrenzeugen"

Der Nationalratsabgeordnete David Stögmüller (Grüne) saß im Zug und postete den Vorfall auf Twitter. Am Ende des kurzen Videos ist ein "Sieg Heil" aus den Lautsprechern im Zug zu hören.

all

all

self

self

Mehrere Ton-Pannen in ÖBB-Zügen

all

all

self

self

Der jüngste Zwischenfall passierte in einem RailJet, der von Bregenz nach Wien unterwegs war. Insgesamt drei Fälle, in denen die Lautsprecher "gekapert" wurden, sind bekannt. Am Sonntag waren Ausschnitte aus einer historischen Aufnahme einer Hitler-Rede zu hören gewesen. Danach folgten mehrere "Sieg Heil"-Rufe. Die Verbreitung nationalsozialistischer Inhalte fällt unter Wiederbetätigung und ist strafbar.