Historisches Umsatzplus für Skiproduzent Kästle

Der Skihersteller Kästle hat anlässlich der internationalen Sportartikelfachmesse ISPO in München von einem "historischen Umsatzwachstum von 25 Prozent" im Jahr 2019 berichtet.

Produktportfolio ausgebaut

Kräftige Investitionen geplant

Während die Skientwicklung aller Alpinmodelle am Hauptsitz in Vorarlberg erfolge, werde die Serienproduktion in Nove Mesto na Morave durchgeführt. In der Hohenemser Manufaktur sei die Produktionsmenge seit Jahren konstant und auf Forschung und Entwicklung, Kleinserien sowie die Herstellung der alpinen Rennski fokussiert. "Durch die Nutzung von Synergien zwischen der Produktion in Tschechien und dem Headquarter in Hohenems war es uns möglich, in kürzester Zeit Innovationen im Skibau umzusetzen", sagte Tinzl. Mit kräftigen Investitionen an beiden Standorten wolle Kästle "die Weichen für weiteres Wachstum stellen", so Tinzl.