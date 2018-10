Historisches Gebäude mit sozialem Herz

In Rankweil feierte das Fuchshaus seinen 400. Geburtstag

Rankweil. In diesen Wochen hält nicht nur die Gemeinde die Erinnerung an den ersten Markt der Gemeinde im Jahr 1618 hoch, im selben Jahr ist auch das sogenannte Fuchshaus entstanden. Eine Jahreszahl in einem alten Balken des Hauses, weist auf das Jahr der Erbauung hin. Waren im Gebäude früher das Gasthaus Krone und auch eine Salpetersiederei untergebracht, versah der damalige Besitzer Maximilian Fuchs im Zuge einer Renovierung im Jahr 1935 die Fensterläden mit den typischen Fuchsdarstellungen, worauf sich der heutige Name ableitet. Bereits im Jahr 1940 erwarb die Gemeinde das Gebäude, seit 1999 ist es die Anlaufstelle in allen Fragen rund um Soziales und Pflege für die Rankweiler. Bei den letzten Renovierungen wurden auch immer alten Elemente des Hauses mitberücksichtigt, wovon sich alle Besucher beim Tag der offenen Tür anlässlich des Jubiläums überzeugen konnten.