Historischer Saisonauftakt der Rodler

Igls (dk). Unglaublich aber wahr: Beim 1. Weltcuprennen in der neuen Saison der Kunstbahnrodler in Innsbruck-Igls gewann das rot-weiß-rote Team alle 8 Bewerbe und schrieb damit Rodelgeschichte.

Das Wintermärchen in Igls begann bereits am Samstag mit den Siegen von Selina Egle/Lara Kipp (Damen Doppelsitzer), Madeleine Egle (Damen Einsitzer) und Juri Gatt/Riccardo Schöpf (Herren Doppelsitzer). Die Fortsetzung erfolgte am Sonntag, wo Nico Gleischer (Herren Einsitzer, Herren Einsitzer Sprint), Yannick Müller/Armin Frauscher (Herren Doppelsitzer Sprint), Selina Egle/Lara Kipp (Damen Doppel Sprint und Madeleine Egle (Damen Einsitzer Sprint) spektakuläre Siege nach Hause fuhren.