Historischer Markt in Mäder

Am kommenden Wochenende findet im Alamannendorf der traditionelle Kultur- und Handwerksmarkt statt.

Mäder Seit rund 22 Jahren geht die Alamannische Brauchtums- und Kulturgemeinschaft in Mäder der Frage nach den eigenen Wurzeln nach. „Uns interessiert, wo wir Vorarlberger herkommen, wer unsere Vorfahren waren“, sagt dazu Brandolf Höß. Beim Kultur- und Handwerksmarkt am kommenden Wochenende geben die Alamennen dazu einen Einblick in das Leben der Vorfahren.