Historischer Heimsieg der AKA Vorarlberg gegen Salzburg

Die Unter-15-Elf gewann gegen das Jungstar-Ensemble aus der Mozartstadt knapp.

Historischer 2:1-Heimsieg der Vorarlberger Akademie Unter-15-Mannschaft gegen das Jung-Starensemble von RB Salzburg. Wie schon im Vorjahr gewann die Truppe von Erfolgstrainer Helmut Hafner gegen die Alterskollegen der Jungbullen knapp mit 2:1. Der Höchster Mario Felipe Paduanello mit seinem schon zehnten Saisontreffer und Austria Lustenau Kicker Bekem Demirkiran mit seinem zweiten Saisontor sorgten für die faustdicke Sensation und beendeten den Erfolgsrun der Mozartstädter. Saisonübergreifend waren die Salzburger fünfzehn Meisterschaftsspiele in Serie unbesiegt. Hingegen setzten die Hafner-Schützlinge ihren Erfolgslauf fort und sind elf Meisterschaftsspiele in Folge ohne Niederlage. Der siebente Heimsieg in acht Partien auf dem eigenen Platz beschert Vorarlbergs jüngster Auswahl den dritten Tabellenplatz und sind nun mit dem Zweiten Sturm Graz punktgleich. Die Steirer haben nur um die fünf Treffer bessere Tordifferenz als die Ländle-Kicker. Die Unter-16-Jährigen mit Coach Ahmet Cil trotzten dem Tabellenführer Salzburg ein 1:1-Remis ab. Der Höchster Melih Akubulut erzielte den Endstand (65.). Das Fehlen von sechzehnfachen Torschützen und Führenden in der Wertung, der Lauteracher Mauro Hämmerle schmerzt bei den Unter-16-Jährigen sehr. Mit dem Unentschieden hat die U-16-Mannschaft den Podiumsplatz gefestigt und liegt hinter Salzburg und Rapid Wien auf Rang drei. Ein 1:8-Debakel erlitt die Unter-18-Mannschaft von Coach Heinz Fuchsbichler. Luca Maximilian Wieser von FC BW Feldkirch gelang per sicher verwandelten Strafstoß wenigstens noch das Ehrentor. Die U-18-Elf des Landes ist nur noch Zehnter in der Tabelle. Allerdings fehlte Standardspezialist Erkin Yalcin aus Lochau wegen einer Fersenprellung.V