Historischer Bundesmeistertitel für das BG Dornbirn

Mit nur einem Satzverlust und lauter Erfolgen siegten die Burschen der Messestädter bei den School Championships im Volleyball in Wien.

DORNBIRN. In den letzten Jahren haben nur die Mädchen vom Sportgymnasium Dornbirn und die Alterskollegen vom BG Bregenz Blumenstraße schon mehreremale die österreichischen School Championships in der Kategorie Mädchen in eindrucksvoller Manier gewonnen. Für den Vorarlberger Schulsport, inbesondere für das Bundesgymnasium Dornbirn mit der Trainerin Barbara Anselmi und den Spielern Felix Wehinger, Alexander Smal, Viktor Widerin, Alexander Jankovic, David Brühler, Robin Block, Gabriel Klammer und Kerim Yanar gab es eine echte sportliche Sternstunde. Mit nur einem Satzverlust und sechs klaren Erfolgen wurden die jungen Sportler vom BG Dornbirn erstmals in der langen Geschichte sensationell Bundesmeister im Volleyball. Der Jubel kannte keine Grenzen und die lange Heimfahrt aus der Bundeshauptstadt Wien wurde dementsprechend auch groß gefeiert. „Alle Verantwortlichen vom BG Dornbirn, Trainer und Schüler sind mächtig stolz auf die neuen Champions“, sagt Betreuerin Barbara Anselmi, stellvertretend für alle Beteiligten. Im Finale setzte sich das Bundesgymnasium Dornbirn als krasser Außenseiter gegen das höher eingestufte Team von BG Wien-Polgartstraße mit Nationaltrainer Andreas Reiser klar mit 3:= in Sätzen durch. Im Halbfinale behielt Dornbirn gegen Wörgl aus Tirol mit 25:15 und 32:30 die Oberhand. Erst den fünften Matchball konnten die Messestädter verwerten. In der sehr schweren Vorrundengruppe gab es Erfolge gegen die Alterskollegen aus der Steiermark (25:4, 25:21), Kärnten (25:16, 25:21), Burgenland (25:18, 25:19) und Wien (16:25, 25:17, 15:12). Am Finaltag in Wien wurde der Sensationssieger aus Dornbirn von Schlachtenbummlerin Regina Nigsch überrascht, die extra den langen Weg vom Ländle in die Bundeshauptstadt auf sich nahm. Allerdings wird sie die Reisestrapazen nie und nimmer bereut haben, bei so einem historischen Moment für das BG Dornbirn dabei gewesen zu sein.VN-TK