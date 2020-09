Historischen, aus dem Rucksack gezaubert

Montafoner Resonanzen: Teatro Caprile & Nuevo Jazztett im Duett

Gargellen Kürzlich ging ein sehr genussvoller literarischer Abend von der Veranstaltungsreihe Montafon Resonanzen in der Talstation der Bergbahnen Gargellen über die Bühne. Wie der Titel der Lesung „Gargellner Rucksacklesung“ schon versprach, wurde an diesem Abend allerlei Interessantes aus dem Rucksack ausgepackt – und dabei ein tolles Historientheater geboten.

Das Teatro Caprile, mit den Schauspielern Katharina Grabher (Vorarlberg), Mark Német (Wien/Ungarn) und Andreas Kosek (Wien) – bestens bekannt von den jährlichen Theaterwanderungen „Auf der Flucht“, in Gargellen – führte das Publikum in diesem Jahr in eine längst vergangene Zeit im Montafon, in Gargellen sowie vom Rest der Welt. „Wem Gott will Gunst erweisen, den lässt er nach Gargellen reisen“, schrieb einst ein Gast ins Gästebuch. Die Theaterprotagonisten präsentierten dazu wertvolle Fundstücke aus Poesie und Prosa und erzählten – manches scherzhaft und im urigen Montafoner Dialekt, zu den Anfängen des Tourismus im Montafon und in Gargellen. Sie wussten aber auch über das damalige Reisen und Wandern und Reisen, über Liebschaften und über das bäuerliche Leben zu berichten.