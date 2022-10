Historische Sitzung der Bregenzer Stadtvertretung und des Lindauer Stadtrats

Bregenz (BRK) - In einer gemeinsamen Festsitzung haben die Stadtvertreter:innen aus Bregenz und der Lindauer Stadtrat eine vertiefende Zusammenarbeit vereinbart.

Vor allem in den Bereichen Tourismus, Kultur sowie Stadtentwicklung und Mobilität haben in den vergangenen Monaten die Abteilungen beider Städte Synergien erkannt, welche in Zukunft vermehrt genutzt werden sollen.

In der Stadtentwicklung wurden unter anderem Potenziale f√ľr die Ansiedelung von Fachkr√§ften erkannt. Generell sollte der demografischen Entwicklung, der starken √úberalterung und den Gefahren einer wirtschaftlichen Stagnation durch eine gemeinsame Kooperation zwischen Lindau und Bregenz entgegengewirkt werden. Ziel sollte es sein, junge Menschen in die Region zu holen, um diese zukunftsorientiert entwickeln zu k√∂nnen. Eine gemeinsame akademische Bildungsst√§tte w√§re hier von gr√∂√üter Bedeutung, insbesondere auch um dem expliziten Fachkr√§ftemangel, unter der die Wirtschaft und Verwaltung leiden, gegenzusteuern. Zu den bereits vorhandenen Arbeitspl√§tzen sollten leistbarer Wohnraum sowie kulturelle und gastronomische Angebote f√ľr j√ľngere Menschen mit und ohne Kindern geschaffen werden. Das sehr begrenzte und zudem extrem teure Wohnraumangebot ist f√ľr eine zukunftsorientierte regionale Entwicklung ein enormer Hemmschuh.

Weiter sehen die Verantwortlichen im Mobilitätsmanagement die Chance auf eine Zusammenarbeit in Hinblick auf verbesserte Verbindungen des öffentlichen Verkehrs, der Tarife zwischen Lindau und Bregenz, den Radwegen, bei Sharing-Angeboten sowie beim prinzipiellen Austausch zu mobilitätsrelevanten Themen wie verkehrsberuhigte Innenstädte oder Lastenradmietsystemen.

‚ÄěDie vertiefende Zusammenarbeit zwischen den beiden St√§dten untermauert die gute Beziehung, die seit jeher gepflegt wird, mittels eines Beschlusses, und es freut mich sehr, dass wir mit dieser Kooperation Geschichte schreiben und der europ√§ische Gedanke der Gemeinsamkeit aktiv gelebt wird‚Äú, sagt der Bregenzer B√ľrgermeister Michael Ritsch.

Im Bereich des Stadtmarketings kooperieren die beiden St√§dte schon mit einem G√§stemagazin, in der Organisation des 3-L√§nder-Marathons sowie mit dem Weihnachtsschiff. Zus√§tzlich wurden Ideen f√ľr gemeinsame mehrt√§gige Events diskutiert. Ebenso soll ein Paket f√ľr den ‚Äěperfekten Tag in Lindau und Bregenz‚Äú konzipiert werden. Der fachliche Austausch der Gewerbetreibenden wird zuk√ľnftig ebenfalls gef√∂rdert, um den Herausforderungen, die im Tourismus, Handel und in der Gastronomie auf die St√§dte warten, gemeinsam entgegenzutreten.

‚ÄěIch freue mich sehr, dass wir die Freundschaft zwischen unseren St√§dten, die bereits von den B√ľrger:innen gelebt wird, nun offiziell begr√ľndet haben. Der See trennt uns nicht, sondern fungiert viel mehr als verbindendes Element‚Äú, erkl√§rt Lindaus Oberb√ľrgermeisterin Claudia Alfons.