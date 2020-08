Historische Orte werden sichtbar gemacht

Mit dem Fahrrad auf den Spuren der Lustenauer Geschichte.

Lustenau. Dass die Geschichte der Gemeinde Lustenau am Rhein auch viel mit Wasser und Brücken zu tun hat, liegt auf der Hand. Unter den nicht mehr existierenden Verbindungen über den Rhein war die Unterfahrbrücke die erste Vorarlberger Rheinbrücke überhaupt. Sie wurde vor ziemlich genau 153 Jahren feierlich eingeweiht und ersetzte die Fähre von Au-Monstein nach Lustenau. „Durch die Nähe zum Bahnhof Au war die Unterfahrbrücke eine wichtige Verbindung, besonders auch für die damals florierende Stickereiwirtschaft, welche ihren Hauptabsatzmarkt in St. Gallen hatte“, sagte Archivar Oliver Heinzle anlässlich der Fahrradexkursion, zu der er am vergangenen Freitag die Bevölkerung erneut eingeladen hatte. Das Ende des Bauwerks wurde schließlich auf dramatische Weise besiegelt, denn in der Nacht zum 10. Juni 1950 brannte die größtenteils aus Holz bestehende Unterfahrbrücke fast gänzlich nieder. Das errichtete Provisorium wurde sechs Jahre später abgebrochen, als ein Stück weiter oben die neue Brücke Au-Lustenau fertiggestellt worden war.