Historische Kostümführung mit Gräfin Mechtild

Was bedeutete es, im Mittelalter eine Frau zu sein? Welchen Aufgaben gingen die Damen nach? Wie sah der Alltag einer Gräfin aus? Wie lebten Arm und Reich im Mittelalter? Antworten auf diese Fragen gibt die Themenführung „Gräfin Mechtild gibt sich die Ehre“ am Donnerstag, 18. August um 18 Uhr.

Themenführungen rund ums Jahr Seit vielen Jahren sind die Themenführungen ein beliebtes Format, um sich mit fundierten Erzählungen der ausgebildeten Stadtführer in die reiche Feldkircher Geschichte entführen zu lassen. Die 800 Jahre alte Stadt wurde im Laufe der Geschichte stark geprägt. Waren es im Mittelalter die Handels- und Pilgerströme, die das Gesicht der Stadt durch Märkte, Straßen und Plätze bestimmten, so sind es heute Bildung, Kultur und Wirtschaft. Aktuelle Themen im Kontext mit der reichen Historie der Stadt: Feldkirch lässt sich ganz unterschiedlich entdecken und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten – diese Vielfalt spiegeln die Feldkircher Themenführungen wider.

Demnächst am Programm

DO, 25. August und 29. September | Geheimnisvolle Schattenburg

DI, 6. September | Fidelis von Sigmaringen

DO, 13. Oktober | Bierkultur in Feldkirch