Die Eröffnung der Ausstellung "Historische ArchitekTouren" findet in virtueller Form am Freitag, 21. Mai 2021, um 18.00 Uhr statt.

Historische Objekte und die Geschichten ihrer Bewohnerinnen und Bewohner werden in der Ausstellung vermittelt. Die im Projekt entstandenen historischen Ortsrundgänge durch Innerbraz, Dalaas, Wald am Arlberg und Klösterle finden Sie auf der Homepage des Museumsverein Klostertal oder der Alpenregion Bludenz.

Etwas oberhalb der Kirche St. Anna in Wald am Arlberg steht etwa das Dalberto-Haus, benannt nach jener aus Italien stammenden Familie, welche hier fast das gesamte 20. Jahrhundert wohnhaft war. In dieser Zeit hat sich das äußere Erscheinungsbild des Anwesens kaum verändert. Es zählt zu den bemerkenswertesten Baudenkmälern des Klostertals und wurde schon vor rund 20 Jahren unter Denkmalschutz gestellt. Wie durch die dendrochronologische Untersuchung im Projekt festgestellt werden konnte, handelt es sich dabei auch um eines der ältesten Häuser des Klostertals, das schon im Mittelalter bestand.

Im 19. Jahrhundert war hier eine der vielen Familien namens Burtscher (damals der gängigste Name in Wald) ansässig. 1890 ging das Anwesen an Alberta Burtscher über. Sie war mit einem italienischen Zuwanderer verheiratet. Anton Dalberto stammte aus Feltre in Venetien und war im Zuge des Baus der Arlbergbahn ins Klostertal gekommen. Der jüngste Sohn Andreas (geboren 1896) übernahm im Laufe des 20. Jahrhunderts den elterlichen Besitz.