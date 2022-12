Hirschstettner Soul in der Remise

Der Nino aus Wien zog Fans aus dem ganzen Land nach Bludenz.

Volles Haus in der Remise: Der Nino aus Wien begeisterte am Mittwoch, 30. November, mit seinem unverkennbaren Sound – einer Mischung aus charmant-düsterem Wienerlied und bluesigem Folk-Rock.

Der "Bob Dylan vom Praterstern"

Gemeinsam mit der legendären Nino-Band gastierte der „Bob Dylan vom Praterstern“ bereits zum zweiten Mal in der Remise. Der Nino aus Wien gilt als begnadeter Live-Musiker und einer der herausragenden österreichischen Liedermacher unserer Zeit – davon konnte sich auch das Publikum in der Remise überzeugen. Seit Anbeginn wird Nino Mandl von denselben Musikern begleitet: Raphael Sas an der Gitarre und am Keyboard,, pauT an der Bassgitarre und der Klarinette sowie David Wukitsevits am Schlagzeug. Neben Klassikern wie dem „Praterlied“ oder „Es geht immer ums Vollenden“ gaben die Künstler auch Songs aus der aktuellen Platte „Eis Zeit“ zum besten.