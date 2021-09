Hirscher präsentierte eigene Skimarke "Van Deer"

Bei der Präsentation seiner eigene Skimarke sprach Marcel Hirsher erstmals öffentlich über die Trennung von seiner Ehefrau.

Der frühere ÖSV-Skirennläufer Marcel Hirscher hat am Mittwoch in Kaprun anlässlich der Eröffnung des neuen Flagshipstores von Bründl Sports seine eigene Skimarke "Van Deer" präsentiert. All sein Herzblut und Know-How als Skiläufer stecke in diesem Produkt, das alle Kategorien des Alpinskis abdeckt: Vom FIS-Ski über Pistenski bis hin zum Touren- und Powder- und Kinderski. "Dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen", prophezeite der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger.

Ski kostet um die 1.000 Euro

"In diesem Winter wird mit einer Erstauflage von 1.500 Paar Ski gestartet", erklärte Hirscher. Der "handemade"-Ski wird in Mittersill im Pinzgau angefertigt. "Wir wir teilen den Firmenstandort mit Augment Ski", sagte "Van Deer"-Geschäftsführer Dominic Tritscher, auch Freund und Manager von Hirscher, zur APA. Das hochpreisige Produkt gibt es in zehn bis 15 Modellen, kostet zwischen 700 Euro und 1.000 Euro und ist in Österreich exklusiv in ausgewählten Shops von Bründl Sports erhältlich.