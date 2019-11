Hirscher: "Morddrohungen gegen meine ganze Familie"

Ab Montag erscheint die Biografie von Marcel Hirscher. VOL.AT-User können ab Verkaufsstart ihre Ländle-Punkte einlösen und die Biografie gewinnen.

Eine Erkenntnis hat der Jung-Pensionist bereits gewonnen: "Was mich als Sportler gut gemacht hat, ist jetzt nervig. Vor allem für mein Umfeld. Das Tempo, das ich in meiner Karriere gegangen bin, ist einfach nicht alltagstauglich", erzählt der zweifache Olympiasieger und siebenfache Weltmeister Hirscher in seinem Buch, das im egoth-Verlag erscheint und vom Sportjournalisten Alexander Hofstetter in Zusammenarbeit mit Michael Pircher und Stefan Illek - Trainer bzw. Medienbetreuer von Hirscher - geschrieben wurde.