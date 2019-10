Marcel Hirscher zum sechsten Mal "Sportler des Jahres"

Marcel Hirscher nimmt einen "NIKI" mit in die Sportpension. Der Salzburger Skirennläufer ist zum sechsten Mal zu Österreichs "Sportler des Jahres" gewählt worden, erstmals trägt die Trophäe den Namen des heuer verstorbenen ehemaligen Formel 1-Fahrers Niki Lauda. Hirscher gewann zum achten Mal den alpinen Ski-Weltcup und zudem WM-Gold im Slalom.

Wien. Nur Annemarie Moser-Pröll mit sieben Auszeichnungen als "Sportlerin des Jahres" wurde in der Vergangenheit in einer der Hauptkategorien öfter geehrt. Der im September zurückgetretene Hirscher nahm die Auszeichnung bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in der Wiener Marx-Halle persönlich entgegen.