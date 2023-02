Hippie und Flower Power im Conrad Sohm

Die Fasnatzunft Oberschorbach lud zum alljährlichen Faschingsball.

Die Bands Zündstoff, The Eagle Alley Strippers sorgten für feinste Live-Musik und zu späterer Stunde gab sich an den Turntables DJ Fleps die Ehre und brachte die Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden zum Glühen. Das OK-Komitee rund um Oberschorbach-Präsident Jürgen Alber zeigte sich am Ende mehr als glücklich über die gelungene Ballnacht und so konnten die Oberschorbächler bereits am nächsten Tag wieder in bester Laune beim Dornbirner Umzug ausrücken. (cth)