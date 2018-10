Hintringer und Co. wollen eine Reaktion zeigen

Feldkirchs Handballherren gastieren am kommenden Samstag beim SC Vöhringen.

In der Sporthalle Sportpark in Vöhringen erwartet die Feldkircher eine routinierte Mannschaft, die durch viele individuelle Spieler bekannt ist. Mit 203 Gegentoren hat Vöhringen zurzeit die zweit schlechteste Abwehr in der Liga – Feldkirch liegt mit 232 Gegentoren auf dem ersten Platz der meist bekommenen Treffer. Gefährlichster Spieler der Gastgeber ist der ehemalige Biberacher Rückraumschütze Stefan Beljic. Sein Rückraumkollege Valentin Istoc ist ebenso für viele Treffer gut. Vergangenes Wochenende konnte sich Vöhringen in einem spannenden Finish ein 27:27 Unentschieden gegen Bad Saulgau erkämpfen.Dolovic & Co. sind sich sicher, dass man mit der entsprechenden Mannschaftsleistung Vöhringen bezwingen kann und mit den nächsten wichtigen Punkten nach Vorarlberg zurückkehrt.