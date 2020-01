Hintringer und Co. überraschen und holen Punkt

Erstmals in Bestbesetzung erkämpften sich die Feldkircher Handballer gegen den Zweiten Steinheim ein Remis

Zum ersten Mal in dieser Saison konnte Bobzin wieder auf Tim Gangloff und Florian Hintringer zurückgreifen, die beide nach einer langen Verletzungspause gleich maßgeblich am Punktgewinn der Montfortstädter beteiligt waren. Von Anfang an hielten die Schützlinge von Christopher Bobzin dagegen und konnten in der 10. Minute das erste Mal in Führung gehen. Das Angrifsspiel funktionierte sehr gut und die offensive Abwehr der Gäste konnte durch Einzelaktionen und Rückraumschüssen von Roganovic überwunden werden. Doch in der Abwehr war man gegen die Schlagwürfe und die Anspiele an den Kreis immer einen Schritt zu spät. So war es ein offener Schlagabtausch. Durch ein Tor von Rückkehrer Florian Hintringer gingen die Hausherren mit einem Halbzeitstand von 17:16 in die Kabine.