Hinreißend! Baby-Cheerleader entzückt das Netz

Dieser kleine Kerl stiehlt allen die Show: Ein erst Zweijähriger aus Texas begeistert die Netzgemeinde mit seiner Cheerleading-Performance.

Beeindruckendes Nachwuchstalent

Der kleine Nachwuchs-Cheerleader tanzt die Cheerleading-Choreo an der Kelly Lane Middle School einfach mit. Das zweijährige Energiebündel strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und macht sein Ding, dabei scheint er vollkommen unbeeindruckt von der Menschenmenge, vor der er performt.

Der geborene Cheerleader

Liam kommt aus der US-amerikanischen Stadt Pflugerville in Texas, die in der Nähe von Austin, der Hauptstadt des Bundesstaates, liegt. Seine Begeisterung für Cheerleading liegt in der Familie, denn seine drei großen Schwestern sind alle Cheerleaderinnen.