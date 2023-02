Hinfallen, Aufstehen, Skihelm richten, Weiterfahren

Der Ausstieg aus einem Skilift scheint für einige eine echte Herausforderung darzustellen.

Wenn Sie das nächste Mal Skifahren gehen und gerade aus dem Lift aussteigen, werfen Sie doch einen kurzen Blick auf die Leute, die oben am Lift stehen. Wenn einer von denen eine Kamera auf Sie richtet, können Sie sich ziemlich sicher sein, dass sie Teil des "Rating people getting off the ski lift"- Trends wurden.