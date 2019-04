Hineinhören und Ausprobieren

Über hundert Kinder folgten gerne der Einladung der Musikschule Montafon zum Tag der offenen Tür.

Es herrschte reges Treiben in den Gängen des Haus Montafon, als die Musikschule Montafon am vergangenen Samstag zu ihrem Trag der offenen Tür lud. Über hundert Kinder waren der Einladung gefolgt und interessierten sich für die zahlreichen Instrumente sowie die Tanzerziehung. Und in jedem Raum gab es etwas zum Hineinhören und auch Ausprobieren. Denn die rund 25 Lehrer spielten an diesem Tag nicht nur selbst kleine und große Musikstück, sondern hatten auch zahlreiche Musikschüler für die eine oder andere Aufführung gewinnen können.

So tönte es aus fast allen Unterrichtszimmern. Doch die vorwiegend jungen Besucher durften nicht nur hineinhören in die Welt der Musikschule, sie durften auch selbst zahlreiche Instrumente in die Hand nehmen und ausprobieren. Denn bei der großen Auswahl an Musikinstrumenten muss gut überlegt werden, was einem am besten gefällt. „Dieser Tag soll die Kinder und ihre Eltern animieren Schwellenängste abzubauen und einfach die Musikschule einmal kennen zu lernen. Und natürlich auch die Lehrer der verschiedenen Instrumente. Auch das Angreifen und Spielen auf einem Instrument ist wichtig, denn nur so wissen die Kinder, was ihnen gefällt“, so der Leiter der Musikschule Montafon, Dietmar Hartmann.