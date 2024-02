"Hin und weg" beim Poolbar Generator

„Unsere Aufgabe ist die Gestaltung des Raumes vor der Poolhalle, in der die Konzerte stattfinden. Die frühere Umkleide ist beim Festival eine Art Wohnzimmer, das multifunktional genutzt werden soll. In diesem Raum kommen die Besucher an und sollen sich wohlfühlen. Das Thema ,Hin und weg‘ lässt sich hier auch sehr gut in das Konzept integrieren.“ Linea Casper, 26, Münster