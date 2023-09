Hilfswerk zum Weltkindertag am 20. September

Das Hilfswerk begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung zum Ausbau der Kinderbetreuung in Österreich, verweist auf die aktuell prekäre Personalsituation in den Einrichtungen und fordert zügig eine wirksame Personaloffensive.

Das Hilfswerk begrüßt das kürzlich präsentierte Vorhaben von Bundeskanzler Karl Nehammer und Familienministerin Susanne Raab, bis zum Jahr 2030 50.000 zusätzliche Betreuungsplätze, insbesondere für Unter-Dreijährige, zu schaffen. „Wir freuen uns sehr, dass maßgeblich in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden soll. Damit werden unverzichtbare Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einen guten Bildungsstart für alle Kinder in Österreich geschaffen“, sagt Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich. Bei den Investitionen dürfe es sich aber nicht wieder nur um Anschubfinanzierungen handeln.

„Damit Eltern und Familien, aber auch die Träger im Sektor, Planungssicherheit haben, braucht es neben neuer bzw. zusätzlicher Kindergruppen vor allem deren laufende, langfristige Finanzierung“, betont Anselm mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen zum Finanzausgleich. „Teil des Finanzausgleichs muss auch ein kraftvolles Personalpaket sein. Denn während man auf politischer Ebene davon redet, die Kinderbetreuung weiter ausbauen zu wollen, kämpfen wir in der Praxis tagtäglich darum, bestehende Gruppen nicht schließen oder Öffnungszeiten einschränken zu müssen, weil das Personal an allen Ecken und Enden fehlt“, so Anselm weiter.