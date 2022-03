Hilfsgüter für Ukraine angekommen

Am Samstag sind die gesammelten Hilfsgüter aus Vorarlberg in der Ukraine angekommen.

Dornbirn Freiwillige haben sich vergangene Woche spontan zusammengetan und Hilfsgüter für die notleidenden Menschen in der Ukraine gesammelt. Wie die VN berichteten wurde das Kolpinghaus in Dornbirn sowie das leerstehende Gasthaus Helvetia zum provisorischen Lager eingerichtet. „Wir haben innerhalb kürzester Zeit eine enorme Hilfsbereitschaft erlebt und viele lebensnotwendigen Spenden für die ukrainische Bevölkerung entgegennehmen dürfen“, sagt Roman Zöhrer. Am Wochenende kam dann die erste Lieferung in der Ukraine an.

„Wir konnten einen Teil der gesammelten Hilfsgüter wie Medikamente, Nahrungsmittel, Babynahrung, Kleidung und Decken an eine Kontaktperson des Krankenhauses Lviv übergeben“, so Zöhrer. Der Reisebus Bitschi kam vollbeladen nach Linz ins Verteilerzentrum der Volkshilfe. Von dort wurden die lebensnotwendigen Hilfsgüter mit dem Zug und anschließend mit dem LKW in die Ukraine gebracht. Ein erster erfreulicher Schritt ist vollzogen. Auch eine weitere Lieferung ging mit einer spontanen Zusage eines Kraftwagenfahrers direkt an die ukrainische Grenze. „Der Fahrer aus Vorarlberg hat sich bei uns gemeldet und uns seine Hilfe angeboten“, so Zöhrer. Auch er ist noch am Samstagabend an der ungarisch/ukrainischen Grenze angekommen und konnte die Ware am Checkpoint abgeben. „Auch diese Spenden werden mit dem Zug in die Ukraine weitergeleitet“, weiß Zöhrer.